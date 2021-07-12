Грузовик столкнулся с трактором в Мангистау

Авария на трассе Бейнеу-Боранкул произошла 8 июля около 16:16 часов.- Водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz совершил столкновение с задней частью белорусского трактора, который двигался в попутном ему направлении, - сообщили в пресс-службе.Представители полиции добавили, что в отношении водителя Mercedes-Benz составили административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан – Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб.- Протокол направили в Бейнеуский районный суд, - сообщили в пресс-службе.