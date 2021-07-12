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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:17

Просмотров: 1811

Грузовик столкнулся с трактором в Мангистау

Дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и грузового автомобиля случилось на трассе Боранкул-Бейнеу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр из видеоматериала
Авария на трассе Бейнеу-Боранкул произошла 8 июля около 16:16 часов.

- Водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz совершил столкновение с задней частью белорусского трактора, который двигался в попутном ему направлении, - сообщили в пресс-службе.

Представители полиции добавили, что в отношении водителя Mercedes-Benz составили административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан – Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб.

- Протокол направили в Бейнеуский районный суд, - сообщили в пресс-службе.

Грузовик столкнулся с трактором в Мангистау

Грузовик столкнулся с трактором в Мангистау



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Комментарии ( 1 )

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ex-aktausec (Посетители) Сегодня, 17:20
Пусть тракторист расскажет как обгонял, как подрезал
 
 

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