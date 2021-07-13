Четверо больных умерли от COVID-19 и 141 человек заразился за сутки в Мангистау

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За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 3693 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрирован 141 новый случай COVID-19.



По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1770 человек, из них 39 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и шесть летальных исходов.



По данным пресс-службы акима Мангистауской области, в регионе за минувшие сутки от коронавируса скончались четыре человека.



- Из заболевших за сутки 63 жителя Актау, 32 - Мунайлинского района, три человека из Мангистауского района, девять жителей Тупкараганского района, 14 - Каракиянкого района и 20 человек из Жанаозена. Среди пациентов 84 с симптомами и 57 бессимптомные, - сообщили в пресс-службе акимата региона.