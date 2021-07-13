«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 13 Июля
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.68 KZT
  • €1 = 506.84 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:26

Просмотров: 2146

Четверо больных умерли от COVID-19 и 141 человек заразился за сутки в Мангистау

За прошедшие сутки в стране выявлены 3693 заболевших COVID-19, из них 141 в Мангистау. В области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре человека. Об этом сообщает coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото из открытых источников
За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 3693 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрирован 141 новый случай COVID-19.

По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1770 человек, из них 39 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и шесть летальных исходов.

По данным пресс-службы акима Мангистауской области, в регионе за минувшие сутки от коронавируса скончались четыре человека.

- Из заболевших за сутки 63 жителя Актау, 32 - Мунайлинского района, три человека из Мангистауского района, девять жителей Тупкараганского района, 14 - Каракиянкого района и 20 человек из Жанаозена. Среди пациентов 84 с симптомами и 57 бессимптомные, - сообщили в пресс-службе акимата региона.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • babe
 NataliN (Посетители) Сегодня, 14:10
babe, Все равно не поверят. Скажут - постанова, актеры... пока сами или их близкие не загремят во внутрь, НЕ ПОВЕРЯТ unsmile
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ареке (Посетители) Сегодня, 13:59
Достали уже чушь нести
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 babe (Посетители) Сегодня, 13:32
Лада, покажите людям , что творится в ковидной больнице ! Может прекратится, хоть у части граждан, вера во Всемирный заговор!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Maximus
  • elek
  • ЁмоЁ
  • master_kz
  • babe
 Космос (Посетители) Сегодня, 12:27
Для наглядности журналистам Лады нужно сделать репортаж хотя бы с КПП ковидной больницы, в приёмный покой их вряд ли пустят.
Полчаса пусть постоят на КПП, возьмут интервью у охранников, у родственников их мнение, пусть посчитают (спросят), сколько карет скорой помощи за сутки заехало с пациентами. Слабо?
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Apmaxa
  • Maximus
 ABCD (Посетители) Сегодня, 11:32
Надоело это враньё уже,сил нет! Что ни болезнь,то ковид,что ни смерть ,то ковид.!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика