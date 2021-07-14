Не уступил дорогу в Актау: «Легковушку» откинуло на пешеходную зону

- Водитель автомобиля Toyota Carolla при повороте налево на разрешённый зелёный сигнал светофора не уступил дорогу BMW, который двигался со встречного направления, в результате чего произошло столкновение, - сообщили в ведомстве.

ДТП заметил при патрулировании заданного маршрута экипаж батальона патрульной полиции «Мираж-6» 13 июля в 23:30.В результате удара BMW откинуло на пешеходную область.Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Медики оказали им медицинскую помощь, после чего они были отпущены домой.Ведётся расследование.