Молодёжь устроила беспредельную ночную езду на дорогах в Мангистау

Видео кортежа с нарушителями правил дорожного движения (ПДД) полиция выявила 14 июля в ходе мониторинга социальной сети Instagram.Как выяснилось при проверке, молодежь села Сенек Каракиянского района после вечеринки в частном доме отправились кататься ночью на автомобилях. При этом участники кортежа грубо нарушали ПДД и тишину в ночное время, предусмотренную административным кодексом страны.Сотрудники отдела полиции Каракиянского района установили личности всех водителей.В отношении владельцев автомобилей Toyota Camry, Lada X-Ray, Toyota Land Cruiser, УАЗ, Mercedez Benz-E320, Mazda 626, Toyota 4Runner составлены административные протоколы по части 2 статьи 593 (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности), части 1 статьи 437 (Нарушение тишины) и части 1-1 статьи 602 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки).Кроме того, на организатора вечеринки за несоблюдение требований карантинного режима были собраны материалы по части 1 статьи 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека) и взяты объяснения.В общей сложности нарушителям предстоит выплатить 135 месячных расчётных показателей, то есть 393 795 тенге.Все участники доставлены в полицию, где с ними проведена разъяснительная беседа.Департамент полиции Мангистауской области предупреждает жителей и гостей области о том, что за совершение правонарушений, таких как организация кортежа, нарушение тишины в ночное время, несоблюдение требований карантина предусмотрена ответственность в соответствии со статьями уголовного и административных кодексов РК.