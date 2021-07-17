Фонарный столб под напряжением упал в Актау

В редакцию Lada.kz прислали видео с фонарным столбом, который сбили в 19А микрорайоне.- Вся подсветка на этом столбе все еще горит, значит, провода еще под напряжением. Это ведь нарушение техники безопасности, - сообщил житель Актау.Очевидцы выразили обеспокоенность тем, что на проводку в столбе все еще подается электроэнергия.- Ответственная организация сразу должна отключить напряжение. Там ведь люди ходят, дети могут играть. Опасно все-таки, - добавили очевидцы.