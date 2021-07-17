Фонарный столб под напряжением упал в Актау

Коллаж из кадров видеоматериала
В редакцию Lada.kz прислали видео с фонарным столбом, который сбили в 19А микрорайоне.
- Вся подсветка на этом столбе все еще горит, значит, провода еще под напряжением. Это ведь нарушение техники безопасности, - сообщил житель Актау.
Очевидцы выразили обеспокоенность тем, что на проводку в столбе все еще подается электроэнергия.
- Ответственная организация сразу должна отключить напряжение. Там ведь люди ходят, дети могут играть. Опасно все-таки, - добавили очевидцы.
- Вся подсветка на этом столбе все еще горит, значит, провода еще под напряжением. Это ведь нарушение техники безопасности, - сообщил житель Актау.
Очевидцы выразили обеспокоенность тем, что на проводку в столбе все еще подается электроэнергия.
- Ответственная организация сразу должна отключить напряжение. Там ведь люди ходят, дети могут играть. Опасно все-таки, - добавили очевидцы.
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