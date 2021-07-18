Водитель Toyota Scion столкнулся с «легковушкой» в пригороде Актау: Есть пострадавшие

Информация о ДТП поступила на пульт дежурного отдела полиции Мунайлинского района в 09:00 17 июля.Установлено, что водитель автомобиля Toyota Scion не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с дорожным знаком, а затем с Toyota Camry.Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.Ведётся расследование.