За сутки от COVID-19 умерли шесть человек в Мангистау

Фото из доступных источников
По официальным данным на 18 июля, у нас в регионе диагностировали 210 заболевших коронавирусом. Из них 80 - среди жителей Актау, 32 человека - из Мунайлинского района, 16 - из Тупкараганского района, 11 жителей - из Каракиянкого района, 26 жителей - из Жанаозена, 21 человек - в Мангистауском районе и 20 - в Бейнеуском районе.
В акимате также сообщили, что среди 210 заражённых 146 больных и 64 бессимптомных случая.
Также за эти сутки коронавирус унёс жизни шести человек.
Напомним, новое постановление санврача региона вступило в силу с 00:00 часов 17 июля.
В акимате также сообщили, что среди 210 заражённых 146 больных и 64 бессимптомных случая.
Также за эти сутки коронавирус унёс жизни шести человек.
Напомним, новое постановление санврача региона вступило в силу с 00:00 часов 17 июля.
Оставьте свой комментарий первым.