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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 11:35

Просмотров: 13

В ДТП в Актау пострадали две беременные женщины

В Актау 17 июля в дорожно-транспортном происшествии пострадали три молодые женщины, две из которых беременные. Все они были доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Две беременные женщины и ещё одна жительница Актау пострадали в результате дорожной аварии.

Происшествие случилось утром 17 июля в 9 часов 15 минут. Медики рассказали о состоянии пострадавших.

- Девушка 1995 года рождения находилась на 26 неделе беременности. Осмотревший дежурный врач-невропатолог поставил диагноз «ситуационный невроз». После оказания первой медицинской помощи она была отпущена домой на амбулаторное лечение. Вторая пострадавшая 1987 года рождения, беременная на 18-й неделе, была осмотрена врачом-нейрохирургом и также была отпущена домой. Третья пострадавшая 1986 года рождения, которая получила ушиб мягких тканей в области грудной клетки, также была отпущена домой. К счастью, все трое не получили серьёзных травм, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что все пострадавшие проживают в Актау. Дальнейшее лечение они смогут получать у врача общей практики в поликлинике по месту прикрепления.

Журналисты lada.kz обратились за комментарием в департамент полиции Мангистау, чтобы выяснить подробности ДТП.



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