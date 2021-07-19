В ДТП в Актау пострадали две беременные женщины

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Две беременные женщины и ещё одна жительница Актау пострадали в результате дорожной аварии.



Происшествие случилось утром 17 июля в 9 часов 15 минут. Медики рассказали о состоянии пострадавших.



- Девушка 1995 года рождения находилась на 26 неделе беременности. Осмотревший дежурный врач-невропатолог поставил диагноз «ситуационный невроз». После оказания первой медицинской помощи она была отпущена домой на амбулаторное лечение. Вторая пострадавшая 1987 года рождения, беременная на 18-й неделе, была осмотрена врачом-нейрохирургом и также была отпущена домой. Третья пострадавшая 1986 года рождения, которая получила ушиб мягких тканей в области грудной клетки, также была отпущена домой. К счастью, все трое не получили серьёзных травм, - сообщили в ведомстве.



Отмечается, что все пострадавшие проживают в Актау. Дальнейшее лечение они смогут получать у врача общей практики в поликлинике по месту прикрепления.



Журналисты lada.kz обратились за комментарием в департамент полиции Мангистау, чтобы выяснить подробности ДТП.