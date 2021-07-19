ЧП в колонии: В Актау вылетели члены специальной комиссии МВД

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Сегодня около 16.00 часов (по времени Нур-Султан) в учреждении ГМ-172/6 департамента УИС по Мангистауской области произошло частичное обрушение двухэтажного здания одного из общежитий для осужденных.



- На данный момент установлено, что во время происшествия внутри общежития находились 10 человек, из которых девять извлечены. В результате от полученных травм скончались двое осуждённых, состояние остальных - удовлетворительное. Для оказания тщательного обследования потерпевших отвезли в больницу. Поиски еще одного осужденного ведутся, - сообщает пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан.



В Комитете УИС организован круглосуточный колл-центр для родственников осужденных по номеру: 8 (7172) 72-30-40 (Нур-Султан), 8-776-677-80-77



Создана специальная комиссия во главе с заместителем министра Арыстангани Заппаровым, куда вошли руководство Комитета УИС, участники Национального превентивного механизма. Члены комиссии выехали на место для выяснения обстоятельств происшествия.



По данному факту начато досудебное расследование, проводится служебная проверка.



Ситуация находится на особом контроле руководства МВД.