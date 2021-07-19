В ДП Мангистау опровергли информацию об избиении полицейскими жителя Мунайлинского района

На странице pust_govoryat_aktau в Instagram опубликовали видеообращение женщины. На кадрах видео она утверждает, что ее мужа избили сотрудники полиции.В департаменте полиции региона прокомментировали инцидент.- Примерно в 23:30 17 июля в центр оперативного управления Актау поступил вызов от жительницы Мунайлинского района о том, что на улице к ним пристает мужчина в нетрезвом состоянии. На вызов выехали сотрудники отдела полиции Мунайлинского района. Как выяснилось, из-за девушки между двумя мужчинами произошла словесная перепалка, в ходе чего один ударил другого, - сообщили в полиции региона.По данным полиции, один из мужчин отказывался предоставить свои данные сотрудникам, а также отказался от медицинского освидетельствования. Стражи порядка доставили их в отдел полиции.- Мужчина оскорбил представителей власти, выражаясь в адрес полицейских нецензурной бранью. По данному факту начато досудебное расследование в отношении обоих мужчин. В отношении одного из мужчин ведется расследование по части 1 статье 293 (Хулиганство) и в отношении второго по статье 378 УК РК (Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей), - отметили в полиции региона.