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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:52

Просмотров: 34

В ДП Мангистау опровергли информацию об избиении полицейскими жителя Мунайлинского района

В социальной сети Instagram на странице pust_govoryat_aktau опубликовано видеообращение женщины, в котором она утверждает, что ее мужа избили сотрудники полиции. В департаменте полиции региона опровергли информацию.

Иллюстративное фото
На странице pust_govoryat_aktau в Instagram опубликовали видеообращение женщины. На кадрах видео она утверждает, что ее мужа избили сотрудники полиции.

В департаменте полиции региона прокомментировали инцидент.

- Примерно в 23:30 17 июля в центр оперативного управления Актау поступил вызов от жительницы Мунайлинского района о том, что на улице к ним пристает мужчина в нетрезвом состоянии. На вызов выехали сотрудники отдела полиции Мунайлинского района. Как выяснилось, из-за девушки между двумя мужчинами произошла словесная перепалка, в ходе чего один ударил другого, - сообщили в полиции региона.

По данным полиции, один из мужчин отказывался предоставить свои данные сотрудникам, а также отказался от медицинского освидетельствования. Стражи порядка доставили их в отдел полиции.

- Мужчина оскорбил представителей власти, выражаясь в адрес полицейских нецензурной бранью. По данному факту начато досудебное расследование в отношении обоих мужчин. В отношении одного из мужчин ведется расследование по части 1 статье 293 (Хулиганство) и в отношении второго по статье 378 УК РК (Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей), - отметили в полиции региона.




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