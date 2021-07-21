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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 16:02

Просмотров: 2292

Ночная авария в Актау: Водитель Lada Largus погиб на месте

Подробности ДТП на дороге в 7 микрорайоне Актау сообщили в Мангистауской областной больнице. Оказалось, что водитель Lada Largus 2002 года рождения умер на месте аварии. Ещё одна участница аварии была доставлена в больницу, но её отпустили домой.

Фото автора
Дорожная авария в 7 микрорайоне Актау обернулась трагедией: водитель легковой машины марки Lada Largus погиб на месте ДТП. Он получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

- В больницу был доставлен труп молодого человека 2002 года рождения. Также с места аварии была доставлена девушка. Врачи оказали ей медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе областной больницы.

Напомним, авария в 7 микрорайоне Актау произошла ночью 20 июля примерно в 23:30. Столкнулись автомобиль Lada Largus и внедорожник Toyota Prado. В результате ДТП внедорожник перевернулся.



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Комментарии ( 2 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 17:03
diger,
Видос прям из салона по инсте ходит. Там пассажир водятлу говорит чтоб тормозил. Туда таким дебилам и дорога, главное чтоб непричастных не забирали с собой.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Daulet201999
  • Maximus
  • tolk
  • Ареке
 diger (Посетители) Сегодня, 16:06
Море камер в том месте, и не одного видоса(((. Подробности никакие...
 
 

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