Ночная авария в Актау: Водитель Lada Largus погиб на месте

Фото автора
Дорожная авария в 7 микрорайоне Актау обернулась трагедией: водитель легковой машины марки Lada Largus погиб на месте ДТП. Он получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
- В больницу был доставлен труп молодого человека 2002 года рождения. Также с места аварии была доставлена девушка. Врачи оказали ей медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе областной больницы.
Напомним, авария в 7 микрорайоне Актау произошла ночью 20 июля примерно в 23:30. Столкнулись автомобиль Lada Largus и внедорожник Toyota Prado. В результате ДТП внедорожник перевернулся.
- В больницу был доставлен труп молодого человека 2002 года рождения. Также с места аварии была доставлена девушка. Врачи оказали ей медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе областной больницы.
Напомним, авария в 7 микрорайоне Актау произошла ночью 20 июля примерно в 23:30. Столкнулись автомобиль Lada Largus и внедорожник Toyota Prado. В результате ДТП внедорожник перевернулся.