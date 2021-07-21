Нежелание уступить дорогу привело к ДТП в Актау

- На водителя Saab составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК, - сообщили в полиции.

По информации пресс-службы департамента полиции региона, водитель Saab не уступил автомобилю Toyota Camry, который двигался по главной дороге.В аварии пострадал один человек. На месте ему была оказана медицинская помощь, и после его отпустили домой.