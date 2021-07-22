За сутки от COVID-19 умерли четыре человека в Мангистау

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За прошедшие сутки в регионе выявлено 207 заболевших коронавирусной инфекцией.



Также за эти сутки коронавирус унёс жизни четырех человек.



- Среди заболевших 72 жителя Актау, 52 - Мунайлинского района, 17 - Тупкараганского, 11 человек - жители Жанаозена, 12 - Мангистауского района, 20 - Каракиянкого, 23 человека из Бейнеуского района, - сообщили в пресс-службе.



В акимате также сообщили, что среди 207 заражённых 154 больных с симптомами и 53 бессимптомных.