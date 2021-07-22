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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:55

Просмотров: 1978

За сутки от COVID-19 умерли четыре человека в Мангистау

Подробно о заражённых COVID-19 в Мангистау за последние сутки рассказали в пресс-службе областного акимата.

Иллюстрация к материалу
За прошедшие сутки в регионе выявлено 207 заболевших коронавирусной инфекцией.

Также за эти сутки коронавирус унёс жизни четырех человек.

- Среди заболевших 72 жителя Актау, 52 - Мунайлинского района, 17 - Тупкараганского, 11 человек - жители Жанаозена, 12 - Мангистауского района, 20 - Каракиянкого, 23 человека из Бейнеуского района, - сообщили в пресс-службе.

В акимате также сообщили, что среди 207 заражённых 154 больных с симптомами и 53 бессимптомных.



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Комментарии ( 16777215 )

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618965450 (Посетители) Сегодня, 15:39
Каспийский, Уже есть)))) Лямбда его звать
 
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  • cnnc
  • Ареке
  • 618965450
 mika2030 (Посетители) Сегодня, 14:28
Тигр,
Вот идите и убивайтесь сами, вам надо пожалуйста идите и колитесь чем хотите ааше право, но ненадо агетировать и кричать о то что дюди которые боятся за свою жизнь убийцы, я не доверяю государству, я доверяю себя себе и только себе. Надо идите и хоть переколитесь там... заметьте болеют и умирают ( если это правда) то те которые привились, у меня таких много знакомых.... и то не факт что еще и пцр тесты достоверны....
 
-1
  • Expert
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  • mika2030
  • Ареке
 Андpей (Посетители) Сегодня, 13:57
Тигр,
И в чём же они убийцы? Ладно бы ещё ляпнул самоубийцы, а тут уж прям серийные убийцы.
 
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  • Expert
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  • mika2030
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 Каспийский (Посетители) Сегодня, 13:55
Тигр, я вот тоже хочу чтобы больше 80% населения привились. И когда придет новый мексиканский, Марокканский, Египетский или ещё какой новый штамм через полгода или год и когда люди будут также болеть этим новым штаммом, послушать ваши новые аргументы.
 
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 Тигр (Посетители) Сегодня, 12:39
Большая часть смертей от ковида на совести тупарей-антипрививочников и прочих мракобесов.

Когда будут наказывать за подобное??? Это же реально серийные убийцы по факту!
 
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