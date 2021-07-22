Воры обокрали дом в Актау средь бела дня

Кража в микрорайоне «Шыгыс-2» Актау произошла 12 июля. По словам Куралай, жительницы микрорайона, которая опубликовала видео происшествия, воры стучали в каждую дверь, чтобы проверить, есть ли кто-то дома.- Они вынесли из дома сейф средь бела дня. Жильцы вызвали полицию, сотрудники сняли отпечатки пальцев и больше пока никаких вестей. Везде стоят камеры, на записях видны их лица, и, насколько мне известно, это не первый случай подобных краж в микрорайоне, - рассказала Куралай.Она добавила, что, по словам представителей полиции, воров нашли, но украденные вещи пострадавшим все еще не вернули.- После того, как я выложила видео, мне позвонили несколько человек, сказали, что живут в этом районе и их тоже обокрали, - рассказала Куралай.