Похищение тротуарной плитки сняли на видео в 28 микрорайоне Актау

Видео погрузки появилось в Сети вчера, 21 июля.Жители дома №10 в 28 микрорайоне сняли на видео, как неизвестный грузит в свой автомобиль плитку, предназначенную для укладки вдоль дома.Жильцов возмутило, что гражданин открыто позволил себе увезти стройматериалы, предназначенные для ремонта на общей территории.