В поселке Кызылтобе сгорел сарай

Сообщение о пожаре в поселке Кызылтобе поступило на пульт дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям 22 июля в 17:10.- В 17:20 на место пожара прибыли 10 сотрудников ПЧ-5, ПЧ-12 и две единицы техники. Локализация пожара в 17:46. Сарай находится за территории дома. Площадь горения составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет. Ликвидирован пожар в 18:09, - рассказал Назарали Селимов.