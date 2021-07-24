«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 24 Июля
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.68 KZT
  • €1 = 499.76 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:11

Просмотров: 2798

В поезде из Жанаозена в Ашхабад обнаружили контрабанду

22 июля в поезде сообщением «Жанаозен - Ашхабад» пограничники обнаружили у пассажиров (граждан Туркменистана) табачные изделия без документов. Материалы переданы в органы государственных доходов области. Об этом сообщили в пресс-центре департамента Пограничной службы КНБ по Мангистауской области.

Изъятый товар. Фото предоставлено пресс-службой департамента
При досмотре были найдены порядка пятисот пачек сигарет на сумму 300 тысяч тенге без сопроводительных документов. Пограничный наряд по досмотру транспортных средств и грузов выявил контрабандный товар в пункте пропуска «Болашақ».

- Благодаря бдительности пограничного наряда, в очередной раз пресечена попытка незаконного перемещения товаров через границу. Для привлечения к ответственности материалы на правонарушителей, а также груз переданы органам государственных доходов, - сообщили в пресс-центре департамента.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
serg3132 (Посетители) Сегодня, 16:57
А поезд не контрабандный?Где на него расписание можно посмотреть и билеты купить?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:18
Цитата: sakura.68
А что, в Туркменистане сигарет нет?

Есть,но они очень дорогие! Блок сигарет полностью перекрывают стоимость поездки на джип-такси от Узеня до Туркменбаши (Красноводск). По крайней мере,так было ещё лет 10 назад...А сейчас наверное хватило бы на туда и обратно,но граница сейчас для таксистов закрыта.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 16:13
вот это масштаб! 1-2 коробки с сигаретами... rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Expert
  • Жанар
 rastolkuy (Посетители) Сегодня, 13:36
Крохоборство.

i
 
-2
  • rastolkuy
  • Жанар
 Не поддерживаю Поддерживаю
sakura.68 (Посетители) Сегодня, 13:29
А что, в Туркменистане сигарет нет? Значит можно делать деньги...

Engineer
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • rastolkuy
  • ilyas_87
  • alixah
  • sergei 66
  • Expert
 Армани (Посетители) Сегодня, 13:27
Мляя, как будто целый наркокартель прикрыли. Сигареты на 300 тыстенге)))))
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика