В поезде из Жанаозена в Ашхабад обнаружили контрабанду

- Благодаря бдительности пограничного наряда, в очередной раз пресечена попытка незаконного перемещения товаров через границу. Для привлечения к ответственности материалы на правонарушителей, а также груз переданы органам государственных доходов, - сообщили в пресс-центре департамента.

При досмотре были найдены порядка пятисот пачек сигарет на сумму 300 тысяч тенге без сопроводительных документов. Пограничный наряд по досмотру транспортных средств и грузов выявил контрабандный товар в пункте пропуска «Болашақ».