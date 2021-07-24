Видео со стройки в Актау: Полиция проверила объект

Инцидент на строительном объекте в 17 микрорайоне произошёл сегодня, 24 июля. По сообщениям очевидцев, груз, закреплённый на кране, упал на стройку.В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что вызов на пульт дежурного не поступал.- Участковый инспектор проверил данный объект, пострадавших нет, - сообщили в полиции.В региональном управлении здравоохранения сообщили, что в Мангистаускую областную станцию скорой и неотложной помощи обращений не было.