Видео со стройки в Актау: Полиция проверила объект

Коллаж из кадров видеоматериала
Инцидент на строительном объекте в 17 микрорайоне произошёл сегодня, 24 июля. По сообщениям очевидцев, груз, закреплённый на кране, упал на стройку.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что вызов на пульт дежурного не поступал.
- Участковый инспектор проверил данный объект, пострадавших нет, - сообщили в полиции.
В региональном управлении здравоохранения сообщили, что в Мангистаускую областную станцию скорой и неотложной помощи обращений не было.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что вызов на пульт дежурного не поступал.
- Участковый инспектор проверил данный объект, пострадавших нет, - сообщили в полиции.
В региональном управлении здравоохранения сообщили, что в Мангистаускую областную станцию скорой и неотложной помощи обращений не было.
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