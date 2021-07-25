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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:52

Просмотров: 815

За прошедшие сутки от COVID-19 умерли пять человек в Мангистау

За прошедшие сутки в регионе выявлено 184 заболевших и 61 бессимптомных носителей, передаёт пресс-служба областного акимата.

Фото из доступных источников
По официальным данным на 25 июля, у нас в регионе диагностировали 245 заболевших коронавирусом.

Из них 120 - среди жителей Актау, 50 человек - из Мунайлинского района, 12 - из Тупкараганского района, 14 жителей - из Каракиянкого района, 39 жителей - из Жанаозена, один человек - в Мангистауском районе и девять - в Бейнеуском районе.

В акимате также сообщили, что среди 245 заражённых 184 больных и 61 бессимптомных случаев.

Также за эти сутки коронавирус унёс жизни пяти человек.



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Комментарии ( 5 )

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  • Ирон
 Sergey77 (Посетители) Сегодня, 14:30
Да мне тоже интересно. Поступил с covid-19, а похоронили от инсульта, сердца, проблем с печенью, почками итд. Не выдержал организм ещё в больнице или через какое то время после выписки. Ну и куда всех этих записывать? Вроде бы с одной стороны нате смотрите, кто ещё не привился или ходит в рядах рьяных анти прививочников на статистику умерших или покалеченных осложнениями и кумекайте не Вы ли следующий? А с другой стороны чрезмерный рост умерших от covid в каком то регионе в особенности по сравнению с другими это вопрос к власти на местах вообще и лично к руководителям здравоохранения и акимата, типа справляетесь ли вы в области (городе) каждый на своём месте с обозначенными проблемами или уже надо искать других товарищей на замену. Поэтому в жизни увы иногда бывают подтасовки статистики в том числе и по умершим. В Туркмении к примеру ещё в первую волну, после роста умерших в 15 раз распорядились хоронить в плоских могилах, без надгробий, оград и склепов скрыть истинные масштабы трагедии.
 
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diger (Посетители) Сегодня, 14:09
Я так понимаю ситуацию, что всё те люди, которых я вижу в течении дня, по факту бессимптомные носители. Ну и дурдом .
 
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618965450 (Посетители) Сегодня, 13:23
jokerok, жесть!
 
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  • diger
 jokerok (Посетители) Сегодня, 13:16
Цитата: Каспийский
От или все таки с?

Не факт что вобще чтото из перечисленного.
У знакомого папа умер. Спрашивали разрешение приписать что ковид был. Отказался. Это где-то полгода назад было, но принцип понятен. nevizhu

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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Каспийский (Посетители) Сегодня, 12:53
От или все таки с?
 
 

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