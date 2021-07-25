За прошедшие сутки от COVID-19 умерли пять человек в Мангистау

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По официальным данным на 25 июля, у нас в регионе диагностировали 245 заболевших коронавирусом.
Из них 120 - среди жителей Актау, 50 человек - из Мунайлинского района, 12 - из Тупкараганского района, 14 жителей - из Каракиянкого района, 39 жителей - из Жанаозена, один человек - в Мангистауском районе и девять - в Бейнеуском районе.
В акимате также сообщили, что среди 245 заражённых 184 больных и 61 бессимптомных случаев.
Также за эти сутки коронавирус унёс жизни пяти человек.
Из них 120 - среди жителей Актау, 50 человек - из Мунайлинского района, 12 - из Тупкараганского района, 14 жителей - из Каракиянкого района, 39 жителей - из Жанаозена, один человек - в Мангистауском районе и девять - в Бейнеуском районе.
В акимате также сообщили, что среди 245 заражённых 184 больных и 61 бессимптомных случаев.
Также за эти сутки коронавирус унёс жизни пяти человек.