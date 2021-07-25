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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:33

Просмотров: 462

Два Daewoo Nexia столкнулись в Бейнеу

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области рассказали подробности ДТП.

Фото предоставили в департаменте полиции региона
Дорожная авария с участием двух Daewoo Nexia произошла утром 23 июля на улице Беимбет Майлина села Бейнеу.

Выяснилось, что 56-летний водитель Daewoo Nexia серого цвета не соблюдал дистанцию и столкнулся с Daewoo Nexia белого цвета.

Никто из участников ДТП не пострадал.

Два Daewoo Nexia столкнулись в Бейнеу


- На водителя был составлен протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК, который направили в суд для принятия решения, - сообщили в ведомстве.


Для справки:

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 17:54
Водятлы бомбея с ново отличились своей тупостью не знанием ПДД и опыта вождения авто...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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