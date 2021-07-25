Два Daewoo Nexia столкнулись в Бейнеу

- На водителя был составлен протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК, который направили в суд для принятия решения, - сообщили в ведомстве.

Дорожная авария с участием двух Daewoo Nexia произошла утром 23 июля на улице Беимбет Майлина села Бейнеу.Выяснилось, что 56-летний водитель Daewoo Nexia серого цвета не соблюдал дистанцию и столкнулся с Daewoo Nexia белого цвета.Никто из участников ДТП не пострадал.