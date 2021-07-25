Два Daewoo Nexia столкнулись в Бейнеу

Фото предоставили в департаменте полиции региона
Дорожная авария с участием двух Daewoo Nexia произошла утром 23 июля на улице Беимбет Майлина села Бейнеу.
Выяснилось, что 56-летний водитель Daewoo Nexia серого цвета не соблюдал дистанцию и столкнулся с Daewoo Nexia белого цвета.
Никто из участников ДТП не пострадал.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Выяснилось, что 56-летний водитель Daewoo Nexia серого цвета не соблюдал дистанцию и столкнулся с Daewoo Nexia белого цвета.
Никто из участников ДТП не пострадал.
- На водителя был составлен протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК, который направили в суд для принятия решения, - сообщили в ведомстве.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.