Наркосбытчицу из Актобе задержали в Актау

Фото предоставила пресс-служба департамента полиции Мангистауской области

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 8 июля в Актау по факту сбыта наркотиков полиция задержала жительницу Актобе. Общий вес изъятого мефедрона составил 50 граммов.



В отношении задержанной органами следствия ведётся досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях дальнейшего сбыта).



Ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.