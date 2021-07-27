За сутки от COVID-19 умерли 13 человек в Мангистау

Иллюстративное фото из открытых источников

За сутки в регионе от болезни умерли 13 человек.



По состоянию на 27 июля в Мангистауской области зарегистрировано 254 случаев коронавирусной инфекции.



Из них: 110 человек - жители Актау, 80 - Мунайлинского района, семь - Тупкараганского района, 26 - жители Жанаозена, восемь - Мангистауского района, четыре человека - Каракиянкого района и 19 - Бейнеуского района.



Среди пациентов 168 человек с симптомами, 86 - бессимптомные.