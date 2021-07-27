В 13 доме 14 микрорайона Актау произошел пожар

Сообщение о пожаре в жилом доме №13 в 14 микрорайоне Актау поступило на пульт дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям 27 июля в 14:43.- Возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже. Горел балкон. Площадь горения составила восемь квадратных метров. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, - сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ.