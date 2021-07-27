Есть пострадавшие: Mitsubishi Pajero в результате ДТП перевернулся в Актау

Авария произошла сегодня, 27 июля, примерно в 20:20, на перекрёстке между 32,34,32А и 34А микрорайонами.- Водитель автотранспорта Nissan Almero выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero. В результате ДТП опрокинулась автомашина Mitsubishi Pajero. Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.