Автомобильная авария произошла в 6 микрорайоне Актау

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 27 июля, примерно в 17:00.При патрулировании заданного маршрута экипажем батальона патрульной полиции УП Актау «Сункар-2» была замечена авария в 6 микрорайоне, напротив «КазМунайГаз».- Водитель автомашины Toyota Camry при повороте налево не уступил дорогу главному движущемуся автотранспорту Volkswagen Polo и совершил столкновение. Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование, - сообщили в полиции региона.