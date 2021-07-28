Ночное ДТП в Актау: Водитель «легковушки» вылетел за бордюр и врезался в дерево

- На водителя Nissan Altima составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК, - сообщили в ведомстве.

Участниками ДТП стали два легковых автомобиля Nissan Altima и Lada.По информации полиции, водитель Nissan Altima при развороте не уступил дорогу встречной автомашине Lada, из-за чего произошло столкновение. По инерции Nissan Altima вылетел за бордюр и столкнулся с деревом.Пострадавших нет.Статья 610 часть 1 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб - влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.