Ночное ДТП в Актау: Водитель «легковушки» вылетел за бордюр и врезался в дерево

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Участниками ДТП стали два легковых автомобиля Nissan Altima и Lada.
По информации полиции, водитель Nissan Altima при развороте не уступил дорогу встречной автомашине Lada, из-за чего произошло столкновение. По инерции Nissan Altima вылетел за бордюр и столкнулся с деревом.
Пострадавших нет.
Для справки:
Статья 610 часть 1 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб - влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
По информации полиции, водитель Nissan Altima при развороте не уступил дорогу встречной автомашине Lada, из-за чего произошло столкновение. По инерции Nissan Altima вылетел за бордюр и столкнулся с деревом.
- На водителя Nissan Altima составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК, - сообщили в ведомстве.
Пострадавших нет.
Для справки:
Статья 610 часть 1 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб - влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
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