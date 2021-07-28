Девочку-подростка сбили на «зебре» в Актау

- На водителя Toyota Camry составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Машина водворена на штрафную стоянку, - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл сегодня, 28 июля, примерно в 16:00 на нерегулируемом пешеходе в 26 микрорайоне напротив дома №1. Водитель автомашины Toyota Camry совершил наезд на пешехода-подростка.Пострадавшая обратилась за помощью в больницу.На кадрах видео, которое прислал в редакцию Lada.kz пользователь сайта, девушке помогают встать очевидцы ДТП.