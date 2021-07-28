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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:30

Просмотров: 1012

Девочку-подростка сбили на «зебре» в Актау

Пострадавшая обратилась в больницу, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео
Инцидент произошёл сегодня, 28 июля, примерно в 16:00 на нерегулируемом пешеходе в 26 микрорайоне напротив дома №1. Водитель автомашины Toyota Camry совершил наезд на пешехода-подростка.

Пострадавшая обратилась за помощью в больницу.

- На водителя Toyota Camry составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Машина водворена на штрафную стоянку, - сообщили в ведомстве.


На кадрах видео, которое прислал в редакцию Lada.kz пользователь сайта, девушке помогают встать очевидцы ДТП.




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Комментарии ( 2 )

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  • Neo_85
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  • n92
 Ирон (Посетители) Сегодня, 22:50
Одни дебилы и лётчики все бояться не успеть торопиться куда то.хотя и пешеходы порой дичь творят то в сотку пялиться переходя то выбегает так резко что ппц
 
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Каспийский (Посетители) Сегодня, 21:36
В смысле КоАП? УК?
 
 

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