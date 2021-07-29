За сутки от COVID-19 умерли 11 человек в Мангистау

Фото пресс-службы ведомства

За прошедшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции умерли 11 человек.



По состоянию на 29 июля в Мангистауской области зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции.



Из них: 90 человек - жители Актау, 65 - Мунайлинского района, 14 - Тупкараганского района, 30 - жители Жанаозена, восемь - Мангистауского района, четыре человека - Каракиянского района и девять - Бейнеуского района.



Среди пациентов 152 человека с симптомами, 68 - бессимптомные.