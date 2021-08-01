Кроссовер перевернулся на трассе в Мангистау

Фото со страницы департамента полиции региона
Информация о ДТП на трассе республиканского значения поступила на пульт дежурного «102» отдела полиции Мангистауского района 31 июля примерно в 07:00 утра.
Выяснилось, что водитель кроссовера Toyota RAV4 не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание, , передает пресс-служба департамента полиции региона.
Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую районную больницу. Им была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечёт штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Выяснилось, что водитель кроссовера Toyota RAV4 не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание, , передает пресс-служба департамента полиции региона.
Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую районную больницу. Им была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой.
- На водителя Toyota RAV4 составлен протокол по статье 610 КоАП РК, - отметили в ведомстве.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечёт штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
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