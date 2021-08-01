Кроссовер перевернулся на трассе в Мангистау

- На водителя Toyota RAV4 составлен протокол по статье 610 КоАП РК, - отметили в ведомстве.

Информация о ДТП на трассе республиканского значения поступила на пульт дежурного «102» отдела полиции Мангистауского района 31 июля примерно в 07:00 утра.Выяснилось, что водитель кроссовера Toyota RAV4 не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание, , передает пресс-служба департамента полиции региона.Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую районную больницу. Им была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой.1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечёт штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.