Обгон привел к ДТП с четырьмя авто в пригороде Актау

- На водителя Volkswagen Passat был составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), - сообщили в ведомстве.

Дорожный инцидент произошёл 31 июля во второй половине дня, напротив автоцентра «Hyundai Center», за СпецЦОНом.На месте полиция установила, что водитель Volkswagen Passat выехал на встречную полосу движения для обгона и совершил столкновение с автомобилем Nissan Almero. После Volkswagen Passat задел ещё один автомобиль Toyota Hilux, который по инерции врезался в Toyota Fortuner.Как выяснилось, пострадавших нет.Теперь нарушителю грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.