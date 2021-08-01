Обгон привел к ДТП с четырьмя авто в пригороде Актау

Фото очевидцев
Дорожный инцидент произошёл 31 июля во второй половине дня, напротив автоцентра «Hyundai Center», за СпецЦОНом.
На месте полиция установила, что водитель Volkswagen Passat выехал на встречную полосу движения для обгона и совершил столкновение с автомобилем Nissan Almero. После Volkswagen Passat задел ещё один автомобиль Toyota Hilux, который по инерции врезался в Toyota Fortuner.
Как выяснилось, пострадавших нет.
Теперь нарушителю грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
На месте полиция установила, что водитель Volkswagen Passat выехал на встречную полосу движения для обгона и совершил столкновение с автомобилем Nissan Almero. После Volkswagen Passat задел ещё один автомобиль Toyota Hilux, который по инерции врезался в Toyota Fortuner.
Как выяснилось, пострадавших нет.
- На водителя Volkswagen Passat был составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), - сообщили в ведомстве.
Теперь нарушителю грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.