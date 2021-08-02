За сутки от COVID-19 умерли девять человек в Мангистау

Иллюстративное фото из открытых источников

За прошедшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции умерли девять человек.



По состоянию на 2 августа в Мангистауской области зарегистрировано 224 случая коронавирусной инфекции.



Из них: 100 человек - жители Актау, 45 - Мунайлинского района, четыре - Тупкараганского района, 22 - жители Жанаозена, 12 - Мангистауского района, девять человек - Каракиянского района и 32 - Бейнеуского района.



Среди пациентов 175 человек с симптомами, 49 - бессимптомные.