За сутки от COVID-19 умерли девять человек в Мангистау

Иллюстративное фото из открытых источников
За прошедшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции умерли девять человек.
По состоянию на 2 августа в Мангистауской области зарегистрировано 224 случая коронавирусной инфекции.
Из них: 100 человек - жители Актау, 45 - Мунайлинского района, четыре - Тупкараганского района, 22 - жители Жанаозена, 12 - Мангистауского района, девять человек - Каракиянского района и 32 - Бейнеуского района.
Среди пациентов 175 человек с симптомами, 49 - бессимптомные.
По состоянию на 2 августа в Мангистауской области зарегистрировано 224 случая коронавирусной инфекции.
Из них: 100 человек - жители Актау, 45 - Мунайлинского района, четыре - Тупкараганского района, 22 - жители Жанаозена, 12 - Мангистауского района, девять человек - Каракиянского района и 32 - Бейнеуского района.
Среди пациентов 175 человек с симптомами, 49 - бессимптомные.