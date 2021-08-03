Видео последствий аварии в Бейнеу появилось в Сети

На видео очевидец показывает разбитый автомобиль и несколько «карет» Скорой помощи.Авария произошла 1 августа 2021 года в 09:28 в Бейнеу. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Сатбаева.- Водитель автомашины Kia Sportage при развороте не уступил дорогу автотранспорту Daewoo Nexia. Пострадавшие были доставлены в районную больницу. Ведётся расследование, - рассказали в полиции региона.