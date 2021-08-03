За сутки от COVID-19 умерли 14 человек в Мангистау

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За прошедшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции умерли 14 человек.



По состоянию на 3 августа в Мангистауской области зарегистрирован 181 случай коронавирусной инфекции.



Из них: 79 человек - жители Актау, 37 - Мунайлинского района, два - Тупкараганского района, 35 - жители Жанаозена, два - Мангистауского района, трое человек - Каракиянского района и 23 - Бейнеуского района.



Среди пациентов 148 человек с симптомами, 33 - бессимптомные.