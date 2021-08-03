В Мангистау с начала года выявили 346 наркоправонарушений

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Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области выявили с начала года 346 наркоправонарушений.



- За семь месяцев было зарегистрировано 63 наркопреступления, из них 43 факта сбыта наркотиков, два факта в отношении организованной преступной группы, один факт легализации наркодоходов, семь фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере, два факта пропаганды наркотиков, четыре факта культивирования наркотиков, один факт оборота ядовитых веществ и три факта организации наркопритона, - рассказали в полиции региона.



Кроме того, по данным полиции, было выявлено 283 уголовных наркопроступка, из них 270 фактов хранения наркотических средств и 13 хранений наркотических средств в крупном размере.



- Из незаконного оборота изъято более 20 килограммов наркотических средств, из них более 17 килограммов марихуаны, остальное составляет гашиш, героин, опий, а также полтора килограмма синтетических наркотиков, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Так, оперативники выявили всего 49 административных правонарушений, из них 36 фактов по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения», семь фактов по статье 426 ч.1 КоАП РК «Безрецептурный отпуск лекарственных средств», пять фактов по статье 427 КоАП РК «Нарушение правил технической укрепленности помещений, в сфере легального оборота наркотиков» и один факт по статье 464 КоАП РК «Нарушение правил лицензирования деятельности, в сфере легального оборота наркотиков и прекурсоров».



- В общественных местах Актау было выявлено и уничтожено 72 граффити надписей, а также выявлено 39 интернет-сайтов, занимающихся рекламой и продажей наркотических средств и их аналогов, - отметили в полиции.