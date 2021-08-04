Пожар сопровождался звуками взрывов в пригороде Актау

Инцидент произошёл в ночь на 4 июля в пригороде Актау, в районе промышленной зоны №3.По информации спасателей, в 05:36 на одном из участков промышленной зоны №3 загорелись четыре холодильных камеры в 40-тонном контейнере. Они предназначались для хранения мороженого.Пожар ликвидирован в 05:45.В тушении были задействованы 11 огнеборцев и три единицы спецтехники.