Водитель кроссовера выехал на «встречку» и спровоцировал ДТП в пригороде Актау

- На водителя SsangYong был составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), - проинформировали в полиции.

По информации ведомства, аварию заметил экипаж батальона патрульной полиции «Сункар-9» при патрулировании заданного маршрута сегодня днём, 4 августа.Выяснилось, что водитель кроссовера SsangYong не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с внедорожником Lexus LX 570.Пострадавших нет.Наказание предусматривает штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.