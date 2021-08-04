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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:17

Просмотров: 2163

Водитель кроссовера выехал на «встречку» и спровоцировал ДТП в пригороде Актау

Дорожный инцидент произошёл на автодороге Актау-аэропорт, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео
По информации ведомства, аварию заметил экипаж батальона патрульной полиции «Сункар-9» при патрулировании заданного маршрута сегодня днём, 4 августа.

Выяснилось, что водитель кроссовера SsangYong не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с внедорожником Lexus LX 570.

Пострадавших нет.

- На водителя SsangYong был составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), - проинформировали в полиции.


Наказание предусматривает штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.





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Комментарии ( 3 )

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diger (Посетители) Сегодня, 17:00
12-й регион,
Уже обьявлен в республиканский розыск, за не пристёгнутый ремень beat
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:38
Водителя "Паджерика" (откуда велась съёмка) тоже надо привлечь за не пристёгнутый ремень... draznilka
 
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SerikBai (Посетители) Сегодня, 15:25
А почему не справился с управлением? Потому что летел. Там многие летают. Вот и долетался.
 
 

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