Личность нарушителя ПДД установила и наказала полиция в Актау

Личность водителя Lada, который грубо нарушил правила дорожного движения, установила полиция.На него был составлен протокол по части 1 статьи 595 КоАП РК (Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки), части 1 статьи 599 КоАП РК (Проезд на запрещающий сигнал светофора ) и части 1 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).В общей сложности нарушителю придётся выплатить 18 месячных расчетных показателей, то есть 52 506 тенге.Видео с нарушением было опубликовано на странице аккаунта Instagram «На дорогах Актау».