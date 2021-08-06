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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:52

Просмотров: 12

В Актау угнали припаркованный у дома автомобиль

Автомашина Toyota Camry была угнана в 10 микрорайоне Актау 27 июля. Злоумышленник задержан. Об этом сообщили в ДП Мангистауской области.

Скрин видео
По данным полицейских, автомобиль был припаркован у одного из домов 10 микрорайона.

- В розыске были задействованы все дежурившие патрульные машины. По горячим следам угнанный автомобиль обнаружен и остановлен инспекторами патрульной полиции, водитель доставлен в здание полиции для выяснения обстоятельств. Автомобиль возвращён законному владельцу. По данному факту начато досудебное расследование по ст.200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, – сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.




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