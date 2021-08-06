ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Бейнеу

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Вызов на пульт дежурного «102» отдела полиции Бейнеуского района поступил 5 августа, примерно в 01:30 часов.



- На улице Карагайлы произошло ДТП. Водитель автотранспорта Daewoo Nexia не справился с рулевым управлением и врезался в столб освещения. В результате столкновения автомобиль опрокинулся. Внутри автотранспорта никого не было. Водитель оставил автомобиль на месте происшествия. В настоящее время ведутся поиски водителя. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку, - сообщили в ДП Мангистауской области.