ДТП с пострадавшими произошло на трассе Актау-Акшукур

В дорожном происшествии столкнулись два автомобиля.- Оба участника аварии направлялись в Актау. Водитель автомашины Lada Largus, двигавшийся впереди, решил развернуться через обочину. В это время автомашина Mitsubishi Galant врезалась в него. Пострадавшим на месте оказана медицинская помощь. На водителя автотранспорта Lada Largus был составлен административный протокол по статье 610 ч.1 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.