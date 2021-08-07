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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:06

Просмотров: 2665

Трактор и «КамАЗ» застряли в пригороде Актау, пытаясь вытащить «Ниву»

Инцидент произошёл на «Горячем источнике».

Фото очевидцев
Водитель «Нивы» завяз в грязи на «Горячем источнике» в 25 километрах от Актау.

На помощь застрявшему водителю утром 7 августа приехал трактор, который тоже застрял на подступах к «Ниве».

Трактор и «КамАЗ» застряли в пригороде Актау, пытаясь вытащить «Ниву»


Водитель внедорожника вызвал спасателей, но и аварийно-спасательный «КамАЗ» ждала та же участь.

Трактор и «КамАЗ» застряли в пригороде Актау, пытаясь вытащить «Ниву»


По информации ДЧС Мангистауской области, для вызволения машин из грязи были задействованы дополнительные силы. По данным ДЧС, сейчас на месте работают три единицы спецтехники.

Трактор и «КамАЗ» застряли в пригороде Актау, пытаясь вытащить «Ниву»
Трактор и «КамАЗ» застряли в пригороде Актау, пытаясь вытащить «Ниву»



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Комментарии ( 4 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 19:33
Там-же есть наезженная дорога, зачем рисковать?
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 18:50
Нивовскому генератору после таких солевых ванн скорее всего кирдык

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • alixah
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:19
По ходу не местный ВОДЯТЕЛ, так как не знает, что возле Горячего источника есть "ловушки" виде подтопленных ям и размытого грунта из глин и суписчанника....
 
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  • alesha
 master_kz (Посетители) Сегодня, 16:03
Там есть где то трос метров 400 чтоб с дороги выдергивать-))) Первопроходцы что ль не местные.
 
 

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