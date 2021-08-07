Трактор и «КамАЗ» застряли в пригороде Актау, пытаясь вытащить «Ниву»

Водитель «Нивы» завяз в грязи на «Горячем источнике» в 25 километрах от Актау.На помощь застрявшему водителю утром 7 августа приехал трактор, который тоже застрял на подступах к «Ниве».Водитель внедорожника вызвал спасателей, но и аварийно-спасательный «КамАЗ» ждала та же участь.По информации ДЧС Мангистауской области, для вызволения машин из грязи были задействованы дополнительные силы. По данным ДЧС, сейчас на месте работают три единицы спецтехники.