Трактор и «КамАЗ» застряли в пригороде Актау, пытаясь вытащить «Ниву»

Фото очевидцев
Водитель «Нивы» завяз в грязи на «Горячем источнике» в 25 километрах от Актау.
На помощь застрявшему водителю утром 7 августа приехал трактор, который тоже застрял на подступах к «Ниве».
Водитель внедорожника вызвал спасателей, но и аварийно-спасательный «КамАЗ» ждала та же участь.
По информации ДЧС Мангистауской области, для вызволения машин из грязи были задействованы дополнительные силы. По данным ДЧС, сейчас на месте работают три единицы спецтехники.
На помощь застрявшему водителю утром 7 августа приехал трактор, который тоже застрял на подступах к «Ниве».
Водитель внедорожника вызвал спасателей, но и аварийно-спасательный «КамАЗ» ждала та же участь.
По информации ДЧС Мангистауской области, для вызволения машин из грязи были задействованы дополнительные силы. По данным ДЧС, сейчас на месте работают три единицы спецтехники.