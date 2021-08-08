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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:48

Просмотров: 623

Минивэн опрокинулся в Актау: Водитель госпитализирован

Дорожный инцидент произошёл в ночь на 7 августа на автодороге между 27 и 28 микрорайонами, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео
Аварию заметил в 02:35 ночи экипаж батальона патрульной полиции напротив ресторана «Рауан» в 28 микрорайоне.

Выяснилось, что водитель минивэна Toyota Alphard наехал на бордюр, не справился с рулевым управлением и опрокинулся. Медицинское освидетельствование показало, что он был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу.

На водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества).

Теперь же водителю грозит административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.

Как сообщают очевидцы, опрокинувшийся минивэн «пролетел» на боку около 150 метров.




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