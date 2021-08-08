Минивэн опрокинулся в Актау: Водитель госпитализирован

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Аварию заметил в 02:35 ночи экипаж батальона патрульной полиции напротив ресторана «Рауан» в 28 микрорайоне.
Выяснилось, что водитель минивэна Toyota Alphard наехал на бордюр, не справился с рулевым управлением и опрокинулся. Медицинское освидетельствование показало, что он был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу.
На водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества).
Теперь же водителю грозит административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.
Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.
Как сообщают очевидцы, опрокинувшийся минивэн «пролетел» на боку около 150 метров.
Выяснилось, что водитель минивэна Toyota Alphard наехал на бордюр, не справился с рулевым управлением и опрокинулся. Медицинское освидетельствование показало, что он был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу.
На водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества).
Теперь же водителю грозит административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.
Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.
Как сообщают очевидцы, опрокинувшийся минивэн «пролетел» на боку около 150 метров.
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