Ночная потасовка в Бейнеу: Полиция начала досудебное расследование

- Полиция установила участников драки. По данному факту возбуждено расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство), - сообщили в ведомстве.

Видео с ночной дракой в селе Бейнеу сняли на видео в ночь на 8 августа.Как выяснилось, между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.Иная информация в интересах следствия не разглашается.