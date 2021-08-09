Ночная потасовка в Бейнеу: Полиция начала досудебное расследование

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Видео с ночной дракой в селе Бейнеу сняли на видео в ночь на 8 августа.
Как выяснилось, между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Как выяснилось, между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.
- Полиция установила участников драки. По данному факту возбуждено расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство), - сообщили в ведомстве.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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