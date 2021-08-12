В Актау произошёл пожар в бане «Акбулак»

- Поступило сообщение, что в 17 здании 25 микрорайона Актау горит баня «Акбулак». На месте происшествия было обнаружено полное выгорание двух этажей и с переходом огня на крышу здания. Пожар был ликвидирован. Площадь горения составила 100 квадратных метров, общая площадь бани 700 квадратных метров.

Вызов на пульт дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС по Мангистауской области поступил в 04:08 сегодня, 12 августа. На место происшествия выехали 22 сотрудника на четырёх единицах спецтехники.Причину пожара устанавливает дежурный дознаватель. В ДЧС просят жителей области соблюдать требования пожарной безопасности.