Пожарные провели учения в Актау

По сценарию учений, произошло замыкание и возгорание электрооборудования, в результате дым распространился по разным комнатам, включая торговый зал. Площадь условного горения составила 80 квадратных метров. Общая площадь первого этажа 2962 квадратных метра. В пекарне остался один человек, которого пришлось спасать во время пожара.- По прибытии на место вызова силы и средства были направлены на спасение пострадавшего, а также быстрой ликвидации пожара. В учениях были задействованы 45 человек личного состава и 12 единиц техники. Учения прошли на высоком уровне, - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.В учениях также приняли участие сотрудники полиции, Скорой помощи и аварийной службы газа.