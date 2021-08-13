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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:43

Просмотров: 789

Директор станции скорой помощи: Ребёнок умер на улице в Актау до приезда врачей

В социальных сетях появился комментарий о том, что бригада скорой помощи не хотела оказывать помощь найденному на улице 12-летнему мальчику, который находился без сознания. Директор станции скорой помощи Мангистауской области Айралбек Ширшикбаев опроверг эти слова и сообщил, что на момент приезда медиков мальчик был уже мертв.

Фото с сайта citomedicine.ru
Жительница Актау написала в социальных сетях комментарий о том, что очевидцы нашли в 3 микрорайоне мальчика без сознания.

- В третьем микрорайоне мальчик умер на улице. Сорок минут ждали «скорую». А потом сказали, пока родители не придут, ничего делать не будем. Где искать родителей, если люди мимо проходили, увидели - ребенок лежит на земле. Вызвали «скорую». А они, безбожники, не помогли. Беспредел творится в Актау, - пишет пользователь одной из социальных сетей.

Директор станции скорой помощи Мангистауской области Айралбек Ширшикбаев сообщил, что к приезду врачей у мальчика уже остановилось сердце, но тем не менее фельдшер около получаса пытался реанимировать ребенка.

- Бригада от поступления вызова доехала на место за девять минут. Осмотрели мальчика, но там была полная остановка сердца. Несмотря на это, фельдшеры проводили 30 минут сердечно-легочную реанимацию. У нас принято, что если фельдшер находит труп, он делает эту процедуру, несмотря ни на что. Но, к сожалению, это было уже безрезультатно. Ребенка нашли на улице прохожие, - сообщил Айралбек Ширшикбаев.

По предварительным данным, у ребенка остановилось сердце. Lada.kz ожидает комментарий по факту смерти мальчика от департамента полиции региона.



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Комментарии ( 2 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 11:08
То часами скорую ждёшь то за 9 минут прилетели.сказки.слышал от ребят скорую долго ждали потом они вместе с труповозкой приехали незнаю правда нет.сам это не видел .жаль парнишку 12 лет земля пухом. Соболезнования родным
 
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Око (Посетители) Сегодня, 10:55
Ужас какой. 12 лет.

всё вижу
 
 

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