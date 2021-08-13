Директор станции скорой помощи: Ребёнок умер на улице в Актау до приезда врачей

Фото с сайта citomedicine.ru

Жительница Актау написала в социальных сетях комментарий о том, что очевидцы нашли в 3 микрорайоне мальчика без сознания.



- В третьем микрорайоне мальчик умер на улице. Сорок минут ждали «скорую». А потом сказали, пока родители не придут, ничего делать не будем. Где искать родителей, если люди мимо проходили, увидели - ребенок лежит на земле. Вызвали «скорую». А они, безбожники, не помогли. Беспредел творится в Актау, - пишет пользователь одной из социальных сетей.



Директор станции скорой помощи Мангистауской области Айралбек Ширшикбаев сообщил, что к приезду врачей у мальчика уже остановилось сердце, но тем не менее фельдшер около получаса пытался реанимировать ребенка.



- Бригада от поступления вызова доехала на место за девять минут. Осмотрели мальчика, но там была полная остановка сердца. Несмотря на это, фельдшеры проводили 30 минут сердечно-легочную реанимацию. У нас принято, что если фельдшер находит труп, он делает эту процедуру, несмотря ни на что. Но, к сожалению, это было уже безрезультатно. Ребенка нашли на улице прохожие, - сообщил Айралбек Ширшикбаев.



По предварительным данным, у ребенка остановилось сердце. Lada.kz ожидает комментарий по факту смерти мальчика от департамента полиции региона.