Лишенного прав пьяного водителя задержали полицейские в Мангистауской области

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Также полицейскими было установлено, что водитель в декабре 2020 года Актауским городским судом лишён права управления транспортным средством на девять месяцев за аналогичный факт.



- По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 346 Уголовного Кодекса РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Досудебное расследование продолжается, - отметили в пресс-службе ведомства.



Глава полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев отметил, что в регионе участились случаи нарушения водителями правил дорожного движения.



- Водители не перестают ездить за рулём в алкогольном опьянении. Прошу помнить, что каждое действие имеет последствия. Я призываю граждан соблюдать дорожные правила!, - дополнил Бактыбаев.