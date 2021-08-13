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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:55

Просмотров: 344

Лишенного прав пьяного водителя задержали полицейские в Мангистауской области

На автодороге Актау - Форт-Шевченко десятого августа сотрудниками полиции Тупкараганского района была остановлена автомашина марки «ВАЗ-2107», водитель которой находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото из доступных источников
Также полицейскими было установлено, что водитель в декабре 2020 года Актауским городским судом лишён права управления транспортным средством на девять месяцев за аналогичный факт.

- По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 346 Уголовного Кодекса РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Досудебное расследование продолжается, - отметили в пресс-службе ведомства.

Глава полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев отметил, что в регионе участились случаи нарушения водителями правил дорожного движения.

- Водители не перестают ездить за рулём в алкогольном опьянении. Прошу помнить, что каждое действие имеет последствия. Я призываю граждан соблюдать дорожные правила!, - дополнил Бактыбаев.



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