Водитель спровоцировал ДТП в Актау

Авария произошла в ночь на 15 августа между 9 и 10 микрорайонами, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.Выяснилось, что водитель Honda Odyssey не уступил автомобилю Opel Vectra, который двигался по главной дороге, и столкнулся с ней.Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу.