Водитель спровоцировал ДТП в Актау

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Авария произошла в ночь на 15 августа между 9 и 10 микрорайонами, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Выяснилось, что водитель Honda Odyssey не уступил автомобилю Opel Vectra, который двигался по главной дороге, и столкнулся с ней.
Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу.
Выяснилось, что водитель Honda Odyssey не уступил автомобилю Opel Vectra, который двигался по главной дороге, и столкнулся с ней.
Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу.