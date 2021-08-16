В Мангистау водитель не справился с рулевым управлением и опрокинул автомобиль

Дорожная авария случилась 15 августа 2021 года примерно в 20:00.- При патрулировании заданного маршрута экипажем роты патрульной полиции было замечено дорожно-транспортное происшествие на трассе Актау - Форт-Шевченко. Водитель Kia Mohave не справился с рулевым управлением и автомобиль опрокинулся. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.На водителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 620 Кодекса об административных правонарушениях РК.