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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:51

Просмотров: 1922

«Легковушка» влетела в стоявший вседорожник на дороге в Актау

Дорожный инцидент сняла камера наружного видеонаблюдения. Информацию по данному факту предоставили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео
ДТП произошло на автодороге в 13 микрорайоне, напротив дома № 21 в минувшую пятницу, 13 августа.

Водитель автомобиля Lada-2114 не справился с рулевым управлением и столкнулся со стоявшим на дороге у бордюра вседорожником Lexus RX350. После чего по инерции «легковушку» откинуло на проезжую часть и она выехала на тротуар, протаранив ограждение.

Пострадавших нет.

По информации ведомства, на водителя Lada-2114 был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.

Для справки:

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечёт штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, - влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.




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Комментарии ( 4 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:28
Цитата: Empro
Явно телефон

Согласен! Небось,таксист индрайвера,уже ехал за клиентом и по дороге был в поиске следующего заказа...Жадность! draznilka
Удачи всем на дорогах! beer2
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 15:05
Явно телефон
 
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Purins (Посетители) Сегодня, 14:42
В телефоне однозначно сидел.....писал что нибудь....
 
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синдбад (Посетители) Сегодня, 13:58
Кто даёт права дебилам?
 
 

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