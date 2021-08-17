«Легковушка» влетела в стоявший вседорожник на дороге в Актау

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ДТП произошло на автодороге в 13 микрорайоне, напротив дома № 21 в минувшую пятницу, 13 августа.
Водитель автомобиля Lada-2114 не справился с рулевым управлением и столкнулся со стоявшим на дороге у бордюра вседорожником Lexus RX350. После чего по инерции «легковушку» откинуло на проезжую часть и она выехала на тротуар, протаранив ограждение.
Пострадавших нет.
По информации ведомства, на водителя Lada-2114 был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечёт штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, - влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.
Водитель автомобиля Lada-2114 не справился с рулевым управлением и столкнулся со стоявшим на дороге у бордюра вседорожником Lexus RX350. После чего по инерции «легковушку» откинуло на проезжую часть и она выехала на тротуар, протаранив ограждение.
Пострадавших нет.
По информации ведомства, на водителя Lada-2114 был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечёт штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, - влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.